Задержанный в Башкирии мужчина признался, что готовил «взрыв людей»

Россиянин, которого ранее задержали сотрудники ФСБ по подозрению в планировании теракта, признал свою вину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видеоролик Центра общественных связей ФСБ РФ.

Задержанный рассказывает в видео, что должен получить оружие и самодельную бомбу для взрыва людей. Кто именно должен ему все это предоставить, он не уточняет.

Ранее сообщалось, что мужчина получал инструкции от находящихся за границей эмиссаров запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

В видеоролике также показаны обнаруженные в снегу части самодельного взрывного устройства, предположительно, электродетонатор, а также обрез и патроны к нему.

В пятницу, 22 января, стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Башкирии.

* Запрещенная в России террористическая организация