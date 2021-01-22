Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

Банк России предупредил о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Телефонные мошенники стали использовать новую схему. Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России», — говорится в сообщении.

С помощью этой схемы правонарушители пытаются получить у клиентов кредитных организаций их персональные данные, информацию о платежных картах и о совершенных по карте операциях. В дальнейшем эти данные злоумышленники используют для хищения денег со счетов граждан.

Уточняется, что ЦБ никогда не подает заявление в правоохранительные органы об операциях без согласия клиентов банка.

Ранее ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал еще об одной новой схеме обмана россиян мошенниками по телефону.