Более 120 американцев обвинили в захвате Капитолия и беспорядках в Вашингтоне

В США столичная прокуратура предъявила обвинения более 120 американцам в захвате Капитолия и беспорядках в Вашингтоне, произошедших 6 января. Об этом сообщает CNN.

Этим гражданам инкриминируются незаконное проникновение на территорию Капитолия, нападение на полицию, заговор с целью осуществления беспорядков, а также кто-то из них мог угрожать государственному должностному лицу.

Отмечается, что следственные органы, в том числе ФБР, обещали вознаграждение в размере $75 тыс. за информацию о самодельных взрывчатых устройствах, найденных возле Капитолия. Владелец бомб до сих пор разыскивается.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что экс-президент США Дональд Трамп может расцениваться как пособник совершенных при штурме Капитолия преступлений.