В Белоруссии арестовали почтальона за распространение данных правоохранителей

Суд Первомайского района в Минске арестовал на три месяца почтальона, которая распространяла личные данные правоохранителей. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Отмечается, что, воспользовавшись своим служебным положением, женщина собрала информацию о частной жизни подписчиков ведомственного издания МВД без их согласия. В дальнейшем она распространила данные об именах и местах проживания 35 граждан, в том числе сотрудников милиции, в интернете через один из мессенджеров.

Во время допроса обвиняемая рассказала, что незадолго до инцидента милицейские за совершение административного правонарушения задержали ее родственницу. Женщина решила отомстить им своей выходкой.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.179 УК. Белоруссии (Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия...).