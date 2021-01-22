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Общество. Новости

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Кадр с места взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане Кадр с места взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП на предприятии в Татарстане

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Пострадавший при инциденте с разрывом емкости на нефтяном предприятии в Татарстане находится в тяжелом состоянии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского минздрава.

Отмечается, что в настоящее время мужчина находится в больнице скорой медицинской помощи города Набережные Челны.

По данным пресс-службы, пострадавший получил травмы рук и ног, а также грудной клетки.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ЧП на предприятии в селе Большое Нуркеево в Татарстане.

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