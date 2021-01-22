Еврокомиссия подтвердила право Венгрии закупить «Спутник V»

Европейская комиссия подтвердила право Венгрии закупить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер, передает ТАСС.

«Если страна — член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, она имеет право это сделать», — уточнил он.

При этом он отметил, что ЕК настаивает на том, чтобы все препараты от инфекции соответствовали критериям безопасности и эффективности.

Ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна получит два миллиона доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».