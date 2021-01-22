ТАСС: у «Эха Москвы» могут отобрать лицензию за публикацию призывов к насилию

У радиостанции «Эхо Москвы» могут отозвать лицензию, если ряд ее публикаций будет расценен как призывы к незаконным действиям. Соответствующий вопрос изучают компетентные органы, передает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

Как рассказал собеседник агентства, в настоящее время рассматривается вопрос о применении мер вплоть до лишения лицензии в отношении данного СМИ «за пропаганду насильственных действий».

Ранее сообщалось, что МВД будет привлекать к ответственности тех, кто призывает граждан к участию в несанкционированной акции.