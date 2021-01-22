Эксперт рассказал, можно ли прививаться от коронавируса пациентам с гепатитом

Для пациентов с гепатитом С нет четких противопоказаний по вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет ТАСС.

«В настоящий момент четких противопоказаний нет, но многое, наверное, определятся вирусной нагрузкой и стадией того же гепатита. Мы знаем, что в ситуации клинической ремиссии он может получить вакцину», — сказал Горелов.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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