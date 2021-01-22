Летевший в Москву из Петербурга самолет вернулся в Пулково из-за неполадки

Самолет, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта Пулково).

В пресс-службе отметили, что воздушное судно совершило благополучную посадку в воздушной гавани. Там рассказали, что во время полета экипаж самолета сообщил о технической неисправности.

Как уточнили в Пулково, на борту были 124 пассажира и четыре члена экипажа. В настоящее время решается вопрос об отправке пассажиров данного рейса в столицу.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании S7, летевший из Нового Уренгоя в Новосибирск, вынужденно сел в Нижневартовске из-за отказа датчиков шасси.