В сети появилась петиция родителей, требующая оградить детей от вовлечения в несанкционированные акции

На сайте change.org появилась петиция, авторы которой, отмечают, что «за последние дни в социальных сетях на территории РФ, а также в школьных чатах и в личной переписке неустановленные люди ведут массовую агитацию, направленную на несовершеннолетних детей».

«За последние дни в социальных сетях на территории РФ, а также в школьных чатах и в личной переписке неустановленные люди ведут массовую агитацию, направленную на несовершеннолетних детей. Целью агитации является призыв к участию в несанкционированных уличных акциях протеста. Вместе с прямой агитацией распространяются конкретные инструкции по противодействию правоохранительным органам. В том числе, призывы к нападению на сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих обязанностей», — отмечают авторы петиции.

Прикрываться чужими детьми на баррикадах, кидать школьников под дубинки полиции, выгонять учеников на мороз ради достижения политических целей – такое можно было себе представить на оккупированных нацистами территориях, или во времена тёмного Средневековья. Но такого точно не должно быть в России XXI века», — отмечается в тексте обращения.

«Мы, нижеподписавшиеся родители России, требуем: прекратить втягивание наших несовершеннолетних детей в радикальную уличную политику; обеспечить безопасность наших несовершеннолетних детей и принять меры к их защите от участия в уличных акциях протеста; определить круг лиц, занятых деятельностью по политической агитации среди несовершеннолетних и дать их деятельности правовую оценку», - говорится в петиции.