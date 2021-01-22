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Общество. Новости

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На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»

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Украинская фармакологическая компания «АО «Биолек» 6 января подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» через Минздрав страны. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Государственный экспертный центр (ГЭЦ) Министерства здравоохранения Украины.

В ГЭЦ отметили, что по состоянию на 22 января материалы для проведения экспертизы заявителем не предоставлены.

Там уточнили, что в случае подачи в ГЭЦ компанией материалов регистрационного досье, проведение их экспертизы будет выполнено в установленный законодательством срок (от 7 до 210 рабочих дней).

Ранее Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что российская вакцина от COVID-19 никогда не появится на украинском рынке.

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