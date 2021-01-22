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Общество. Новости

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При пожаре на цветочном рынке в Краснодаре погиб один человек

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Жертвой пожара на цветочном рынке в Краснодаре стал один человек, еще двое в результате происшествия пострадали. Об этом ТАСС сообщил начальник управления гражданской защиты городской администрации Виталий Казликин.

По его словам, пожар уже локализован.

Как рассказал собеседник агентства, пострадавших доставили в Краевую клиническую больницу № 1.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу, 22 января, в одном из павильонов цветочного рынка в Краснодаре взорвался газовый баллон. В результате инцидента были эвакуированы около 100 человек.

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