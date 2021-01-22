СМИ: охранявшие Капитолий нацгвардейцы заразились коронавирусом

Сотни нацгвардейцев, которые охраняли Капитолий при беспорядках в Вашингтоне, заразились коронавирусом или находятся на карантине. Об этом сообщило издание Politico.

В настоящий момент профильный комитет сената проводит расследование, чтобы выяснить, соблюдались ли санитарные меры.

В интервью изданию сенатор- республиканец подчеркнул, что расположение правоохранителей в гараже увеличило риски распространения вируса между ними.

В большинстве случаев бойцы болеют без симптомов. Заражение выявили только обязательные тесты на коронавирус.

Ранее сообщалось, что нацгвардейцев вернули в Капитолий после жалоб на размещение в гараже.