Врач назвала неожиданное последствие коронавируса

Врач-терапевт Наталья Зубарева заявила, что бывшие COVID-пациенты могут сталкиваться с таким последствием заболевания как метеозависимость. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, чувствительность к погодным изменениям часто встречается у людей и проявляется в виде головной боли. Однако врач уточнила, что часть пациентов, у которых ранее обнаруживали коронавирус, сталкивается с более серьезной реакцией организма.

«У них на фоне определенных метеорологических условий обостряются хронические заболевания, сердечно-сосудистые патологии и даже инфаркты с инсультами случаются», — подчеркнула Зубарева.

Кроме того, специалист добавила, что у таких людей могут проявляться заболевания легочной системы и астма. Врач подчеркнула, что это объясняется повышенным стрессом, поскольку под сигналы нервных рецепторов «подстраивается весь организм».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 98,5 млн заболевших, свыше 70,7 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

Ранее врач-ревматолог Павел Евдокименко рассказал о проблеме, с которой бывшие COVID-пациенты сталкиваются чаще всего во время восстановления.