Байден дал прогноз о развитии пандемии COVID-19 в США

Президент США Джо Байден предсказал развитие пандемии коронавируса в ближайшее время. Об этом сообщает CNBC.

По его словам, США негативные тенденции развития эпидемиологической ситуации сохранятся.

«Мы ничего не можем поделать, чтобы изменить траекторию пандемии в следующие несколько месяцев», — подчеркнул Байден.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 98,5 млн заболевших, свыше 70,7 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период пандемии в стране было выявлено более 25,3 млн случаев COVID-19, из них более 420 тыс. — с летальным исходом.

В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что штат израсходовал все резервы вакцины от коронавируса.