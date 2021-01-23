На дне рождении кошки 15 человек заразились коронавирусом

В Чили 15 человек получили положительный результат анализов на коронавирус после вечеринки в честь дня рождения кошки. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городе Вальпараисо.

Медики предполагают, что нулевым пациентом мог оказаться сам владелец питомца.

При этом, как отмечает СМИ, состояние некоторых пациентов оценивается как тяжелое, они госпитализированы. Однако само животное оказалось незаразным.

Региональный секретарь министерства здравоохранения Франсиско Альварес подтвердил произошедшее и назвал действия граждан «немыслимым примером безответственного поведения» во время пандемии.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 98,5 млн заболевших, свыше 70,7 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

Ранее в Бельгии после визита Санта Клауса в дом престарелых от заражения коронавирусом скончались 18 человек.