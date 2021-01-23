В Индии за сутки от коронавируса привились 347 тысяч человек

В Индии за сутки от коронавируса привились 347 058 человек, что сталщ рекордом с начала вакцинации, 16 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Предыдущий рекорд был установлен 21 января, когда вакцинировались 237 050 человек. Среднее суточное число привившихся составляет 198 656.

16 января в Индии началась вакцинация. На первом этапе привиться должны 30 миллионов человек: 10 миллионов медработников и 20 миллионов людей из «зоны риска» — полицейские, военные, служащие ведомств гражданской обороны. После вакцину получат лица старше 50 лет и лица в возрасте до 50 лет, имеющие сопутствующие заболевания.

В Индии коронавирусом заразились 10 639 684, выздоровели 10 300 838, скончались 153 184 человека.

Ранее президент Туркмении распорядился зарегистрировать российскую вакцину «ЭпиВакКорона».