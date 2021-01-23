В Южно-Сахалинске возбудили дело после гибели двух детей при пожаре в доме

В Южно-Сахалинске в результате пожара в частном жилом доме, произошедшем утром 23 января, погибли двое детей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Жертвами происшествия стали пятилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Отмечается, что еще четыре человека пострадали, они были госпитализированы.

Следователи назначили ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и пожарнотехническую. Областная прокуратура также начала проверку.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу, 22 января, в одном из павильонов цветочного рынка в Краснодаре взорвался газовый баллон. В результате инцидента погиб один человек.