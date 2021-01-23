Диетолог рассказала, как похудеть к лету

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как похудеть к лету без жестких ограничений и изнуряющих тренировок. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По ее словам, на низкокалорийной диете похудеть не получится, потому что организм находится в стрессе и начинает делать «запасы». Диетолог порекомендовала употреблять легко усваиваемый белок, а жареное красное мясо заменить вареным. Также вместо свинины стоит есть курицу, рыбу или индейку.

Соломатина посоветовала включить в рацион больше овощей и зелени, не забывать про богатые йодом морепродукты и хурму. Кроме того, вес может увеличиваться из-за нехватки витамина D, который в большом количестве содержится в молочных продуктах, яйцах и рыбе.

Также метаболизм усиливают специи. Кроме того, для похудения можно пить смузи из лайма, огурца и имбиря, а также зеленый чай без сахара. Врач порекомендовала принимать пищу пять раз в день, заменив перекусы на овощи и фрукты.

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