Эксперт констатировал немногочисленность несанкционированных акций на Дальнем Востоке

Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев в комментарии «Газете.Ru» отметил, что несанкционированные акции на Дальнем Востоке достаточно малочисленны, но на них присутствуют подростки.

«Пока [наблюдается] малочисленность этого всего. Для Дальнего Востока, наверное, можно собирать гораздо больше. Вообще считают, что Дальний Восток — регион довольно протестный — мы и Хабаровск знаем, да и во Владивостоке часто были митинги — люди легкие на подъем, и ожидалось, что на Дальнем Востоке выйдет гораздо больше, чем, например, в Сибири той же.

Но вышло 500 человек по официальным оценкам. Даже если взять неофициальные оценки, пускай будет тысяча человек, — это все равно мало», — рассказал он.

По словам эксперта, на несанкционированных акциях наблюдается агрессивность со стороны протестующих.

«Кадры, которые мы видим, нападения на полицейских, уже несколько штук: у одного маску пытались содрать, другой с разбегу набросился на полицейского, причем видно, что сзади стоит человек, который это снимает, то есть делается специально под камеру. Когда полицейский отвечает, это уже начинают записывать как насилие над детьми, то есть старая тактика под названием «Они же дети», — заметил специалист.

Матвейчев добавил, что «все идет по классике»: провокации, «жалкие кадры, чтобы обвинить режим в кровавости».

«Ничего нового, по сравнению с тем, что было последние 15 лет, в данном случае ничего не придумано. И подростков действительно очень много», — заключил он.