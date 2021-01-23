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Общество. Новости

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Голикова призвала переболевших коронавирусом воздержаться от вакцинации

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Переболевшим коронавирусом следует воздержаться от прививки против инфекции. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».

По ее словам, случаи повторного заболевания COVID-19 единичны. Кроме того, по данным ученых, не отличаются между собой антитела, которые вырабатываются после заражения и прививки.

Она также напомнила, что нельзя принуждать граждан к вакцинации.

В настоящее время в России можно получить вакцину «Спутник V», которая разработала Национальным центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.

Ранее Голикова сообщила, что российские власти готовы привить от коронавируса 60% россиян в 2021 году.

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