На несанкционированных акциях в Москве пострадали более 40 силовиков

На несанкционированной акции протеста в центре Москвы пострадали 42 сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«На данный момент известно о 42 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов, которые получили легкие травмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.

Власти Москвы и других городов страны не одобрили проведение митинга 23 января из-за ограничений, принятых на фоне пандемии коронавируса. Массовое скопление людей может быть опасно в условиях сложной эпидемиологической ситуации.