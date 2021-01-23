Папа Римский пропустит службы из-за недомогания

Папа Римский Франциск отменил свое участие в ряде служб в ближайшие несколько дней из-за недомогания, сообщает Vatican News со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По словам Бруни, у понтифика возникла ишиалгия – боли вдоль седалищных нервов, распространяющиеся от поясницы к ногам.

При этом, несмотря на недомогание, папа Римский не стал отменять свое обращение к верующим из библиотеки Апостольского дворца, запланированное на 24 января.

Ранее из-за ишиалгии понтифик уже пропускал новогоднюю службу в соборе Святого Петра.