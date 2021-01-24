Красные руки назвали симптомом опасной смертельной болезни

Покрасневшие ладони могут быть одним из признаков неалкогольного стеатогепатита — смертельно опасной болезни. Об этом сообщает сайт американской клиники Майо, врачи которой пришли к такому выводу.

Как указали медики, данное заболевание представляет собой агрессивную форму неалкогольной жировой болезни печени. Этот орган воспаляется и может в дальнейшем привести к циррозу.

Специалисты назвали и другие симптомы болезни. Среди них — вздутие живота, увеличение селезенки, расширение подкожных кровеносных сосудов, пожелтение кожи и глаз.

По словам докторов, причинами развития неалкогольного стеатогепатита может стать ожирение, диабет, высокий уровень сахара и жиров в крови.