Мясников рассказал об истинном отношении к российской вакцине «Спутник V» на Западе

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью с изданием «Собеседник» рассказал об отношении профессионального сообщества в западных странах к российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

Он отметил, что западные врачи никогда не говорят плохо про данный препарат, а в профессиональных журналах он также «этого не видел».

По мнению специалиста, западные СМИ являются теми, кто развязал так называемую «войну вакцин», они «очерняют одну вакцину, а другую превозносят».

«Они начали первыми, безосновательность их обвинений, может, сподвигла нас на такую контраргументацию. <…> Поливать грязью друг друга из-за вакцин — это последнее дело, дело политиков», — заявил Мясников.

Доктор убежден, что «пропаганда мешает медицине».