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Общество. Новости

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Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству подушек по адресу улица Стромынка, дом 25 в Москве Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству подушек по адресу улица Стромынка, дом 25 в Москве

В Екатеринбурге тушат пожар площадью 1000 кв. м

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В производственном здании в Екатеринбурге тушат крупный пожар, который уже охватил 1 тыс. кв. м, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Как сообщает ведомство, возгорание произошло в здании, расположенном на промышленной площадке на проспекте Космонавтов, дом 15 П1.

По имеющейся информации, здание принадлежит компании «Пневмомаш», которая занимается созданием пневматического и компрессорного оборудования.

«Предварительная площадь пожара 1000 квадратных метров, в здании сильное задымление. Борьба с огнем осложняется низкой температурой», — сказали в министерстве.

Информация о пострадавших не поступала.

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