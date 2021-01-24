В Екатеринбурге тушат пожар площадью 1000 кв. м

В производственном здании в Екатеринбурге тушат крупный пожар, который уже охватил 1 тыс. кв. м, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Как сообщает ведомство, возгорание произошло в здании, расположенном на промышленной площадке на проспекте Космонавтов, дом 15 П1.

По имеющейся информации, здание принадлежит компании «Пневмомаш», которая занимается созданием пневматического и компрессорного оборудования.

«Предварительная площадь пожара 1000 квадратных метров, в здании сильное задымление. Борьба с огнем осложняется низкой температурой», — сказали в министерстве.

Информация о пострадавших не поступала.