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Общество. Новости

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В Чили отменили угрозу цунами после землетрясения

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Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) в своем Twitter сообщило об отмене угрозы цунами для антарктической территории страны, которую ранее объявили из-за землетрясения.

«Гидрографическая и океанографическая служба чилийского военно-морского флота полностью отменяет меры предосторожности в отношении цунами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что со своей стороны управление отменяет эвакуацию в прибрежных секторах антарктической территории.

Ранее сообщалось, что у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7,0. После этого из-за угрозы цунами с чилийских антарктических баз было эвакуировано более 160 человек.

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