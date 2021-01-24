Вильфанд предупредил о «мрачной» погоде в Москве

До середины следующей недели погода в российской столице будет теплая, но мрачная. Об этом сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Мрачность погоды, по словам синоптика, будет проявляться в низких облаках, тумане, слякоти и отсутствии солнца.

«Единственный позитивный момент — тепло», — добавил он.

Вильфанд предупредил, что из-за оттепели в городе возможен сход снега с наклонных крыш, также он не исключает гололедицу и появление сосулек.

Ранее Вильфанд заявлял, что в ряде регионов России ожидаются сильные погодные аномалии.