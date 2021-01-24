Дерматолог рассказал о влиянии коронавируса на состояние кожи

Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников рассказал, как коронавирус влияет на кожу.

По его словам, иммунная система страдает от коронавируса, как от любого вирусного заболевания.

«Страдания иммунной системы «зеркалятся» на коже. Кожа – это вообще зеркало всего организма. По коже можно определить, болеет ли человек или здоров, есть ли у него хронические заболевания либо нет. Поэтому, естественно, при COVID кожа будет страдать очень сильно», – объяснил дерматолог радио Sputnik.

При этом специалист опроверг миф, что проблемы с кожей связаны с ношением масок. В частности, маски не могут стать причиной развития демодекоза – кожного заболевания, вызываемого микроклещами Demodex, которые обитают на коже и в волосяном покрове 90% людей. Арканников также отметил, что некоторые косметологи начали спекулировать на проблемах кожи, якобы появившихся от масок, и предлагать процедуры.

Ранее дерматологи перечислили три симптома, проявляющихся на коже и указывающих на коронавирус.