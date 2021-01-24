В США начали расследование из-за смерти американца после прививки от COVID-19

Правоохранительные органы США начали расследование в связи со смертью гражданина через несколько часов после вакцинации от коронавируса в штате Калифорния. Об этом сообщает местное управление окружного шерифа на странице в Facebook.

В управлении уточнили, что умерший заразился коронавирусом в конце декабря 2020 года, а 21 января ему ввели вакцину. Притом вакцинацию проводили не сотрудники медицинского управления.

«Местные, штатные и федеральные ведомства активно расследуют это дело», — говорится в сообщении.

Название компании, разработавшей эту вакцину, не указывается.

Это не первый случай смерти человека вскоре после вакцинации от коронавируса в США. В начале января врач из Флориды скончался спустя несколько дней после вакцинации от коронавируса нового типа препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech. Медик был здоров и не имел никаких хронических заболеваний.