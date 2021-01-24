«Фобос»: густой туман продержится в Москве более 15 часов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что густой туман в Московском регионе продержится более 15 часов и ослабнет к вечеру, передает РИА «Новости».

«По модельным расчетам очаговый туман может продержаться до 18 часов текущего дня», — уточнил синоптик.

В настоящее время видимость в столице составляет около 200 м, после 18.00 видимость немного улучшится и станет более 1 км.



Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о «мрачной» погоде. Мрачность погоды, по словам синоптика, будет проявляться в низких облаках, тумане, слякоти и отсутствии солнца.