Получившая сотрясение мозга петербуженка приняла извинения от полиции

Полиция извинилась перед женщиной, которую накануне силовик ударил ногой в живот в ходе несогласованной акции протеста в Санкт-Петербурге. Аудиозапись извинений публикует Telegram-канал Mash.

По данным канала, женщину навестил полковник Сергей Музыка, начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга. Он несколько раз извинился от лица всего личного состава и пообещал разобраться в ситуации и наказать виноватых. Также он гарантировал ей помощь.

«От лица руководства главка, от себя лично, от всего личного состава главка приношу вам извинения. Это не наши методы», — говорится в аудиозаписи.

Выслушав полковника, пострадавшая приняла извинения.

Ранее управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку после публикации видеозаписи, на которой запечатлено избиение женщины силовиком.