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Общество. Новости

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Песков заявил, что на акции протеста выходит меньше людей, чем голосуют за Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин пользуется поддержкой значительно большего числа людей, чем собирают незаконные акции протеста. Об этом он сказал в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, если сопоставить цифры, то можно увидеть, что в таких акциях участвуют не так много людей.

«Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина», — утверждает Песков.

Притом он добавил, что уважает все точки зрения россиян, однако категорически против участия в незаконных акциях, ведь это нарушение закона.

Ранее Песков говорил, что сведения, опубликованные Алексеем Навальным о якобы принадлежащем главе государства Владимиру Путину дворце в Геленджике, не соответствуют действительности и являются «качественной клюквой».

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