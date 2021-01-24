Мясников рассказал о неочевидном признаке рака

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что образование тромбов может сигнализировать о наличии онкологических заболеваний, передает «Россия 1».

Он отметил, что при возникновении тромба пациенту необходимо пройти полное обследование для определения причины его появления, а также чтобы исключить другие опасные заболевания.

Также Мясников назвал факторы риска, среди которых курение, прием гормональных препаратов, операция на бедре или госпитализация больше чем на три дня.

В отдельных случаях, уточнил специалист, тромб может возникнуть из-за долгих авиаперелетов или из-за длительного пребывания за рулем автомобиля.

Он добавил, что вовремя установленная причина образования тромба сократит срок приема кроверазжижающих препаратов вплоть до трех месяцев, однако в противном случае пациенту придется проходить пожизненный курс лечения.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили причину тромбоза при COVID-19.