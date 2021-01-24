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Общество. Новости

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В экстренных службах опровергают данные о пожаре в здании парламента Британии

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Пожара в Вестминстерском дворце, где проходят заседания парламента Великобритании, не было, сообщил РИА «Новости» источник, близкий к экстренным службам Лондона.

«Насколько мне известно, пожара не было», – заявил источник.

Он отметил, что пожарная сигнализация могла сработать «по ряду причин».

Ранее стало известно, что в здании британского парламента сработала пожарная сигнализация, очевидцы опубликовали в социальных сетях видеозаписи, на которых над дворцом заметен дым. В парламентской палате общин сообщили, что это «просто пар».

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