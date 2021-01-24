Ударивший женщину в Петербурге полицейский лично извинился перед ней

Полицейский, который ударил женщину ногой в живот на незаконной акции протеста в Санкт-Петербурге, навестил ее в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Он также извинился перед пострадавшей и подарил ей цветы.

«Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит», — сказал он.

Кроме того, полицейский отметил, что когда узнал о произошедшем, для него это стало «личной трагедией».

Женщина в ответ приняла извинения и поблагодарила его за цветы.

Ранее стало известно, что пострадавшую начали готовить к выписке из больницы.