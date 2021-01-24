В Москве ожидается туман до утра понедельника

Столичный дептранс предупредил москвичей о сильном тумане, который продержится до 11.00 утра понедельника, 25 января. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что в связи с этим ожидается ухудшение видимости на 300 — 800 метров.

Водителей и пешеходов попросили быть внимательными при движении на дорогах.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что туман в столице держится свыше 15 часов.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.