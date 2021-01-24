Reuters: Байден запретит въезд в США из Южной Африки

Президент США Джо Байден намерен запретить въезд в страну из Южной Африки, чтобы сдержать распространение нового варианта коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, запрет распространится также на всех иностранцев, которые в последнее время посещали Южную Африку.

Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в США превысило 25 млн.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии от коронавируса скончались более 400 тысяч жителей страны.