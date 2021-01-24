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Общество. Новости

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Во Франции допустили введение третьего карантина

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Глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси допустил возможность введения властями третьего карантина на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом сообщает BFMTV.

Он отметил, что возникновение новых штаммов COVID-19 и их распространение можно сравнить со второй пандемией.

Инфекционист подчеркнул, что штаммы из Британии и ЮАР дошли до Франции, где уже выявили несколько случаев заражения ими.

По его словам, если карантинные меры все же будут введены, то остается неизвестным вопрос об их виде.

«Карантин как в ноябре, более адаптированный, или более жесткий, но не совсем такой, как в марте? Это в высшей степени политическое решение», — сказал Дельфресси.

Он уточнил, что мир столкнулся «дьявольским вирусом, гораздо более умным, чем мы думаем».

Ранее США преодолели отметку в 25 млн выявленных случаев заражения коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 99,4 млн заболевших, свыше 71,4 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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