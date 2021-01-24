Петербургские суды арестовали 40 участников незаконной акции

Суды Санкт-Петербурга вынесли постановления об аресте в отношении 40 участников несанкционированной акции, прошедшей 23 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную пресс-службу петербургских судов.

Так, Красносельский районный суд рассмотрел 20 материалов по административным делам, возбужденным по статье о нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Семь человек были арестованы на срок от двух до 13 суток, еще 13 участникам акции выписали штрафы на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.

Московский районный суд рассмотрел 25 материалов по аналогичным делам, были арестованы 13 человек, наложено 11 штрафов.

Красногвардейский районный суд после рассмотрения 23 материалов приговорил девять человек к административному аресту на семь суток, штрафы от 10 до 18 тысяч рублей выписаны 13 участникам незаконного мероприятия.

Октябрьский районный суд назначил административный арест на 20 суток одному нарушителю.

Ранее сообщалось, что полицейский, который ударил женщину ногой в живот на незаконной акции протеста в Санкт-Петербурге, навестил ее в больнице и принес свои извинения.