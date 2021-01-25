Тепло пришло в Европейскую Россию на 2 месяца раньше климатического графика

Аномально высокие температуры, которые будут характерны для европейской части России на следующей неделе, на два месяца опередили климатическое развитие событий. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, дневные температуры почти на всей территории Европейской России на неделе будут превышать норму на 10-14 градусов.

«Погода опережает более чем на два месяца климатическое развитие… Такой температурный фон по-настоящему характерен для всей Европейской России, исключение составляет северо-восток европейской части страны», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, такие температуры в центре европейской части больше характерны для конца марта и даже 1 апреля. На юге Европейской России температуры тоже весенние.