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Общество. Новости

На азиатской части РФ на грядущей неделе ожидаются скачки температур

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Аномальные морозы ожидают жителей Западной Сибири и Якутии в начале недели, однако в среду температуры резко повысятся и будут уже значительно превышать климатическую норму, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«К востоку от европейской территории, по границе Урала аномально холодная погода. С холодной аномалией 12 градусов. Это касается Средней Сибири, севера Западной Сибири, умеренных регионов Западной Сибири и южных регионов Западной Сибири. Опять после небольшого потепления вернулись морозы – 40-градусные и ниже – в Новосибирскую, Томскую область», - сказал Вильфанд.

По его словам, в то же время Новосибирскую и Томскую области ждет очень быстрое потепление.

«В Новосибирской области были температуры минус 10-13 градусов, наступает период похолодания, когда температуры будут до минус 40, а начиная со среды – резкое повышение температуры… Температура повысится градусов на 20. Температурный фон – минус 6-10, то есть температурный фон выше нормы на 8-10 градусов. Такое будет наблюдаться везде. В Томской – минус 36-40, а в среду – минус 6-10. Я говорю о дневных температурах… То же самое касается Алтая и соседних регионов», - отметил Вильфанд.

По его словам, аналогичная ситуация в Якутии – там температуры будут в начале недели приближаться к минус 60, что на 7-8 градусов ниже нормы. К середине недели будет поступать более теплый воздух из Центральной Азии и с юго-запада через европейскую территорию, что приведет к значительному повышению температуры.

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