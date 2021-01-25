Врач рассказала, почему онкобольным стоит подождать с вакцинацией

Больным раком россиянам нельзя вакцинироваться «Спутником V» до тех пор, пока препарат не будет полностью изучен. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-онколог Полина Шило.

«Насколько мне известно, сейчас только начинаются исследования на онкологических пациентах. Это закономерная история, и тут вопрос исключительно в этапности: сначала тестируем на более широких группах населения, потом начинаем тестировать на каких-то других, которые более хрупкие, рискованные. Пока на них это не исследовано, естественно, рекомендовать никаким образом нельзя. Это не значит, что вакцина плохая. Это значит, что она еще не готова», — уверена Шило.

По ее словам, онкобольным следует дождаться результатов исследований вакцины, и только после этого идти прививаться. При этом врач уточнила, что тема вакцинации среди заболевших раком популярна: каждый третий ее пациент задает вопросы о прививке от коронавируса.

Ранее стало известно, что в новой редакции инструкции к вакцине «Спутник V» появилось предупреждение для людей со злокачественными новообразованиями. В нем сообщалось, что препарат может представлять риск для таких групп людей из-за недостатка информации препарата.

Глава Центра Гамалеи, который разработал препарат, Александр Гинцбург уточнил, что формулировка инструкции связана не с вопросами безопасности вакцины, а с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии.