Путин не исключил снятия ограничений из-за улучшения ситуации с COVID-19 в РФ

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется и количество заболевших коронавирусом снижается. Это, по его словам, дает возможность начать аккуратно снимать ограничения, передает «Интерфакс».

Глава государств отметил, что Россия помимо стабилизации ситуации с инфекцией имеет эффективные вакцины, которые уже зарегистрированы в 13 странах. Также, по его данным, количество выздоровевших превышает число заболевших. «Количество инфицированных снижается, уже стало меньше 20 тысяч (регистрируемых в сутки. --. «Газета.Ru»)», — сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Президент выразил особую благодарность московским властям, так как в столице наблюдается выравнивание эпидемиологической ситуации.

«Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — подчеркнул Путин.

За последние сутки в РФ зарегистрировали еще 19 290 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 738 690 жителей России, умерли 69 918 человек, вылечились — 3 150 763.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в Москве пошла на спад. Согласно данным оперштаба, число подтвержденных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 2 382, что является минимумом с 30 сентября прошлого года.