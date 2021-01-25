Эксперт оценил заявление «Зеленой альтернативы» об участии в выборах

Политолог Марат Баширов прокомментировал намерение партии «Зеленая альтернатива» участвовать в 39 региональных выборных кампаниях.

«В первую очередь надо сказать о том, что вот эта партия «Зеленая альтернатива», она в принципе идет в общемировом тренде. Потому что зеленая повестка, чистая энергетика, переход на водородное топливо, снижение выбросов СО2 – это все в топе трендов, правительственных программ и стратегий развития очень многих компаний. Поэтому, конечно, появление такой партии у нас у меня удивления не вызывает. И, кстати сказать, совершенно правильно, что «Зеленая альтернатива» начала расширять экологическую тему, потому что они выступают еще и во втором тренде: это такое, в общем своеобразное, социальное равенство. То есть, когда люди совершенно разных характеристик социальных – по уровню доходов, по образованию, по половозрастным каким-то характеристикам – тем не менее требуют равных прав, равного доступа к чистому воздуху, к природе», — констатировал эксперт.

«Второе надо, конечно, отметить, что эта партия имеет все-таки значительное преимущество перед старыми партиями, потому что у нее нет отрицательного бэкграунда. Соответственно, нет антирейтинга. И вполне возможно, что они могут войти в так называемый «второй пул» парламентских партий. То есть они получат свою фракцию. А через еще один цикл, то есть где-то после 2026 года, они вообще могут стать третьей фракцией в Государственной думе», — считает Баширов.

«Очень важно, что эта фракция, она вызывает еще как бы эмоции, привлекает внимание у той части избирателей, которая не голосовала до сих пор. То есть это так называемые еще «молчуны». Среди них очень много молодежи. Это тоже важный тренд – омоложение избирателей у нас ведь значительное произошло. У нас вообще после 1991 года впервые такая уникальная ситуация, когда из примерно 108 млн избирателей, примерно 24 млн – то есть почти четверть — это те, кто родились уже после СССР. И у них, соответственно, структура социальных запросов, она совершенно другая. И здесь вот эта «Зеленая альтернатива», она укладывается в принципе в тот тренд, который, например, есть во Франции или в Германии, где «зеленые» традиционно получают где-то от 10% до 15%-18% именно вот в этой как бы младшей и средней возрастной группе, то есть где-то до 35 лет. Так что я думаю, что у ребят хорошие в общем-то перспективы и в этот цикл, и уж совершенно точно ошеломительные результаты они получат после 2026 года», — убежден эксперт.