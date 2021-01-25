Володин призвал доверять Путину, а не фейкам о дворце

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал доверять главе государства Владимиру Путину, а не фейковым новостям о дворце в Геленджике. Об этом пишет ТАСС.

«Я, поверьте, был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности. Но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место», — сказал Володин.

По его словам, Путин работает почти круглосуточно и ведет аскетичный образ жизни.

Председатель Госдумы подчеркнул, что президент является институтом, который постоянно пытаются дискредитировать. Он считает, что если этот институт удастся разрушить, то будет разрушена страна.

Володин отметил, что благодаря Путину были обеспечены обороноспособность, сильная позиция России на международной арене и эффективность государственных органов во время коронавируса.

Ранее Путин заявил, что не смотрел расследование о «дворце» в Геленджике.