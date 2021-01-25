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Общество. Новости

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Посол Индии в России привился «Спутником V»

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Посол Индии в России Венкатеш Варма привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА «Новости».

«Первый компонент вакцины «Спутник V» был введен мне на прошлой неделе», — сказал Варма.

Дипломат подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее три человека пострадали при взрыве в частном доме в Крыму.

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