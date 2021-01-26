В США полицейского уволили за поддержку в соцсетях беспорядков у Капитолия

Сотрудника полиции в американском штате Флорида уволили после публикации в социальных сетях материалов в поддержку беспорядков, которые сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января устроили возле Капитолия в Вашингтоне, передает телеканал NBC.

Как сообщается, офицера полиции Эндрю Джонсон отстранили от службы 14 января. Поводом для этого стали его посты в Facebook. Бывший полицейский якобы выступал со словами поддержки в адрес сторонников Трампа, учинивших беспорядки у здания Конгресса США.

В частности, он размещал записи, в которых было упоминание «революционной войны» и «восстания молчаливого большинства». В США так называют представителей консервативных слоев населения, предпочитающих не распространяться публично о своих взглядах, но которые при этом активно голосуют на избирательных участках в день выборов.

Также Джонсон в соцсетях выражал недовольство итогами выборов президента, которые выиграл демократ Джо Байден, вступивший в должность 20 января.

Ранее сообщалось, что полицейский умер от травм, полученных при беспорядках в Капитолии в Вашингтоне.