Малышева перечислила людей с «миллионным» риском смерти без вакцины

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала группы риска, которым обязательно необходимо вакцинироваться от коронавируса нового типа. Об этом она сказала в эфире Первого канала.

Она отметила, что таким людям «надо сломя голову бежать на вакцинацию», так как риск тяжело заболеть и умереть от COVID-19 «в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации».

Медик перечислила факторы, наличие которых у человека указывают на необходимость прививки от коронавирусной инфекции. Речь идет о таких критериях, как возраст старше 65 лет, ожирение, хронические болезни почек, заболевание легких, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, уточнила Малышева.

Ранее Малышева назвала людей, у кого риск умереть от COVID-19 выше на 50%.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.