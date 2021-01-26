Эпидемиолог: вакцинация не опасна для бессимптомных носителей COVID-19

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян оценил риски вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.

По его словам, вакцина не может нанести вред данной категории людей.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что не нужно опасаться ситуации, при которой «контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях».

Эпидемиолог уточнил, что при наличии признаков ОРЗ, например температуры 37—38 градусов, от вакцинации следует воздержаться.

«При потере обоняния надо повременить с прививкой даже при отсутствии других признаков заболевания», — сказал Тотолян.

Он подчеркнул, что на фоне активной инфекции любая вакцинация будет «противопоказана».

Эксперт также порекомендовал россиянам не принимать решения о вакцинации самостоятельно, а довериться рекомендации врача — специалиста по вакцинопрофилактике.